Morre aos 73 anos Olivia Newton-John, estrela de ‘Grease’

Ela deixa o marido; a filha, Chloe Lattanzi; a irmã, Sarah Newton-John; e o irmão, Toby Newton-John, além de 15 sobrinhas e sobrinhos.

‘Eurovision’, ‘Grease’ e ‘Physical’

Olivia iniciou sua carreira no começo da década de 19770, quando ficou no quarto lugar do Eurovision, a mais famosa competição de canções na Europa, representando o Reino Unido com “Long Live Love”.

Ela se consagrou ao protagonizar “Grease”, um dos musicais mais populares da história do cinema, com roteiro sobre um grupo de adolescentes e uma paixão de verão vivida pelo casal Sandy e Danny.

O ator lamentou a morte da amiga e fez uma homenagem para ela no perfil dele no Instagram. “Você fez todas as nossas vidas muito melhor”, escreveu Travolta.

Em sua carreira musical, Olivia ganhou vários prêmios com hits como “Physical”, “I honestly love you” e “Let me be there”.