Morre Deusdeth Menezes, um dos professores mais queridos de Sena, aos 71 anos

Morreu na madrugada desta quarta-feira (17), no Pronto-Socorro de Rio Branco, um dos educadores mais conhecidos da história de Sena Madureira, o professor aposentado Deusdeth Menezes Costa, aos 71 anos.

Ele estava internado há alguns dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade com um quadro de insuficiência renal e algumas comorbidades.

Responsável pela formação de inúmeros semadureirenses, o historiador era casado com a também professora Nazaré Guedes e pai de Nayra Guedes, Kelce Nayra Paes e Henry Claudie Guedes.

“Nesta madrugada Deus levou nosso pai para junto dEle! Neste momento de dor agradecemos a todos, mais uma vez, pelas orações e apoio! A trajetória dele apenas nos honrou e estamos passando por este momento unidos e elevados a Deus!”, escreveu Kelce em seu perfil nas redes sociais.

Deusdeth também fez história no futebol, no auge de sua juventude; na rádio, como locutor; e na Loja Maçônica do Acre, como um verdadeiro amigo e interessado pelas obras sociais.

Vocacionados na Educação e referência para muitas pessoas em todo o Estado, ele e a esposa – que são do mesmo signo e ano de nascimento – fariam Bodas de Ouro ainda em 2022.

O velório será no Morada da Paz, a partir de 10h, e o sepultamento será ainda nesta quarta-feira.