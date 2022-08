O desportista acreano Ely Vieira Alves, morador do Conjunto Tucumã, será sepultado nesta segunda-feira (1).

Ele morreu em casa na tarde deste domingo, após sofrer um infarto.

Irmão do ex-vereador conhecido por Cabo Vieira e de outro desportista conhecido por Baye, Ely Vieira chegou a jogar futebol profissionalmente no Acre era envolvido com o movimento comunitário, sempre atuando na área desportiva.