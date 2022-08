Morre Paulo Klein, dirigente do PSDB e ex-presidente do PT no Acre

O enfermeiro aposentado Paulo Klein, dirigente regional do PSDB, morreu na tarde desta quinta-feira (25), em Rio Branco. As causas da morte não foram ainda divulgadas pela família.

Klein chegou ao Acre como militante do PT (Partido dos Trabalhadores) e passou a construir o Partido com a ajuda de religiosos liderados pelo então bispo da Diocese de Rio Branco, Dom Moacir Grechy, também já falecido.

Foi casado com a ativista de defesa dos Direitos Humanos, Raimunda Bezerra, com a qual teve o filho Daniel Klein, hoje professor doutor da Universidade Federal do Acre (Ufac). No entanto, apesar da militância petista, ele rompeu com a ideologia do petismo e filou-se ao PSDB, que representava o antagonismo de toda sua militância.