Morreu na tarde deste sábado (6), o empresário Valdemar Moura, muito conhecido nnos municípios de Sena Madureira, Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano. Ele trabalhava no ramo de transporte de cargas em grandes balsas.

Segundo informações, ele lutava contra um câncer há vários meses, indo a óbito nesta tarde.

Valdemar trabalhou por vários anos no transporte de cargas na regional Purus, ele também foi candidato a prefeito do município de Santa Rosa do Purus.