Motociclista tem traumatismo craniano após colisão com táxi em Rio Branco

O motociclista Taciel Ferreira de Araújo, de 55 anos, foi vítima de um acidente de trânsito e ficou gravemente ferido na manhã desta quarta-feira (31), na Rua Rio de Janeiro, no bairro Abrahão Alab, em Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, Taciel trafegava sentido bairro-centro na rua Rio de Janeiro, na própria motocicleta modelo YBR Yamaha, quando um taxista trafegava pela Rua Itamaracá e tentou cruzar a Rua Rio de Janeiro e acabou causando a colisão.

No impacto, o motociclista Taciel que estava acima da velocidade permitida acabou batendo no carro e na queda, o capacete que não estava afivelado acabou saindo e a vítima bateu a cabeça violentamente contra o asfalto e desmaiou, provocando um traumatismo craniano encefálico (TCE) de natureza leve. Após o acidente, o taxista permaneceu no local e acionou uma ambulância e o policiamento de trânsito.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos em uma unidade de suporte avançado. Taciel foi estabilizado pelos socorrista e em seguida encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A área foi isolada pelos Policiais do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia. A moto foi removida por um guincho justamente com o veículo e a pista foi liberada.