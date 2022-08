Motorista causa acidente de em rodovia no Acre após conversão proibida

O motociclista Zedequias da Silva Ramos, 22 anos, ficou ferido após uma grave acidente de trânsito na noite desta terça-feira (16), no km 1 da Rodovia AC-10, conhecida como Estrada de Porto Acre, em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Zedequias estava trafegando sozinho no sentido centro-bairro em uma motocicleta modelo Yamaha Fazer, de cor preta e placa NAB-2H07, e no mesmo sentido também trafegava um carro modelo Fiat Strada, de cor vermelha e placa NXT-0708. A motorista do carro tentou fazer uma conversão proibida à esquerda, o que fez com que o motociclista batesse na lataral do automóvel.

Zedequias usava um capacete e, com o impacto, quebrou um dos vidros do veículo. Mesmo usando o equipamento de segurança, o motociclista teve apenas um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza leve, além de sentir dores na coluna cervical. A motorista do carro permaneceu no local e ligou para uma ambulância e a Polícia Militar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Zedequias ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia.