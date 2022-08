MS: jovem rouba caminhonete e mata padrasto da “namorada” de 11 anos

Um homem de 68 anos foi encontrado morto no rio Amambai, em Itaquiraí (MS). Ele foi assassinado após um plano de roubo ser executado pelo enteado, de 16 anos, e o suposto namorado da enteada, uma criança de 11 anos. De acordo com a polícia, a menina não teve participação no crime.

Conforme a Polícia Militar, a criança tinha apenas dito que daria a caminhonete do padrasto para o “namorado”, que tinha 16 anos. Vislumbrando a ideia, o irmão dela, o suposto namorado e um amigo de 17 anos arquitetaram um plano para roubar o veículo. A vítima reagiu e levou um tiro na cabeça. O “namorado” da menina de 11 anos foi quem atirou no idoso.