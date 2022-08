Mudança: Lurdinha Lima vira primeira suplente de Ney Amorim ao Senado

A primeira-dama de Cruzeiro do Sul, Lurdinha Lima, será anunciada como primeira suplente na chapa de Ney Amorim ao senado. A indicação partiu do Progressistas de Cruzeiro do Sul na pessoa do prefeito Zequinha Lima e do presidente da Aleac, Deputado Nicolau Jr, que atualmente são as principais liderança do partido no Juruá.

Segundo fontes, as tratativas nesse sentido já foram acertadas junto ao governador Gladson Cameli, Ney Amorim e Rennan Biths (PDT), que ocupava a primeira suplência. A fonte também revelou que Rennan já teria assinado a desistência do cargo.

Lurdinha Lima vem exercendo papel fundamental nas ações sociais do município especialmente durante as duas alagações históricas que Cruzeiro do Sul enfrentou. Com Lurdinha à frente do Juruá Solidário, o programa teve um crescimento na participação solidária da sociedade. A primeira-dama também possui bom trânsito junto às comunidades católica e evangélicas do município.

A estratégia do Progressistas para o senado parece ser adequada para buscar o voto do eleitor desse eleitor do Juruá.