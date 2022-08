Mudança na voz de Zé Neto após doença causada por cigarro eletrônico choca fãs

O sertanejo Zé Neto, que faz dupla com o músico Cristiano, foi alvo de comentários negativos nos últimos dias. Depois de se apresentar em uma evento em Manaus, no último sábado (6), o compositor surpreendeu os fãs performando suas músicas de sucesso com uma voz irreconhecível, deixando o público presente no evento chocados com a situação.

Com vídeos do show viralizando nas redes sociais, diversos internautas questionaram sobre os porquês do cantor está diferente, com uma voz rouca e desafinada. Após diversas suposições e opiniões, especialistas afirmaram que Zé Neto estaria sofrendo com algumas sequelas do uso de cigarro eletrônico, os tradicionais e populares “vapes”.

Vale lembrar que o artista descobriu que possui um problema pulmonar em 2021. Zé Neto está com “foco de vidro no pulmão”, condição que causa falta de ar ao cantar. Conhecida como “vidro fosco”, que é quando os médicos encontram uma lesão inflamatória no pulmão, sem muita especificidade, o problema de saúde foi confirmado por sua assessoria, que levantou alerta sobre o uso de cigarros eletrônicos.

Nas redes sociais, diversos seguidores comentaram sobre a mudança do cantor. “Nossa, afetou muito a voz dele, mas não deixa de ser um baita cantor, o negócio agora é se cuidar mesmo, sei lá, fazer uma fono talvez pra ver a fisiologia vocal, porque a afinação em si está boa. Minha opinião”, afirmou uma internauta.

“Caramba, pior que tem cantores aí novos que estão indo pro mesmo caminho com cigarro e bebida demais… Triste demais, ainda mais se for algo irreversível”, opinou outra fã. “Mano que voz horrível essa do Zé Neto, era melhor continuar se tratando e parando de se incomodar com o [email protected] da Anitta. Pelo menos a vergonha já ser menor kkkkk MANO a galera pagando 1.000,00 pra ver isso”, comentou um seguidor.