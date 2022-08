Mulher acusada de tentar matar o próprio marido a golpes de terçado é presa em Rio Branco

Genilda de Castro Santos, 25 anos, foi presa acusada de tentar matar o próprio marido identificado como José da Cruz Barbosa, 49 anos, a golpes de terçado no início da noite desta terça-feira (23), no Ramal do Herculano, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Genilda estava dentro da própria residência com seu marido José, quando acabou ocorrendo uma discussão entre o casal e, com os ânimos mais exaltados, o homem preferiu sair de casa e tentou ir até a residência da própria irmã, mas ao chegar no portar da casa, a mulher desferiu dois golpes de terçado em José, que foi atingido na cabeça. Após a ação, a criminosa fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou um ambulância de suporte básica para prestar os primeiros atendimentos a José, que foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 2° Batalhão também estiveram no local, colheram as características da acusada e realizaram ronda na região, mas a mulher não foi encontrada. Minutos depois a guarnição voltou a ser acionada via Copom pelos irmãos da vítima e denunciaram que Genilda estava dentro da casa onde mora com o marido.

Com as informações, a PM foi ao local, confirmou que realmente se tratava da acusada e ela foi detida e levada até o PS, onde foi reconhecida e o marido disse que iria representar contra ela na delegacia depois que recebesse alta médica.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão a Genilda, que foi encaminhada a Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis. O caso segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).