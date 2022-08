Mulher de Lula abre Instagram com fotos inéditas e momentos íntimos

Rosângela Silva, a Janja, se rendeu às redes sociais. Dias antes do início da campanha, a esposa do ex-presidente e candidato ao Planalto nas eleições 2022, Lula, abriu seu perfil no Instagram, que até então era privado, reservado a amigos e familiares.

Janja acumula quase mil publicações em seu perfil, entre elas fotos e vídeos inéditos do casamento com Lula, que ocorreu na segunda quinzena de maio, em São Paulo. A cerimônia contou com cerca de 220 convidados. Em um desses vídeos, ela aparece cantando para Lula no casamento. A canção escolhida foi Amor de Índio, de Beto Guedes.