Mulher é condenada a 53 anos de prisão por matar grávida e arrancar bebê da barriga

Fabiana estava grávida de oito meses quando foi morta por Cátia. Ela foi atacada com uma barra de ferro e facadas. O bebê foi retirado da barriga da vítima com a mesma faca usada para tirar sua vida.

O julgamento começou na manhã da segunda-feira (15) e a sentença foi lida na tarde desta terça-feira (16), no Fórum Geral de Porto Velho. Os réus foram levados ao Tribunal do Júri, composto por quatro mulheres e três homens.

O corpo do menino foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) e ficou sem identificação até a manhã do dia seguinte. Durante a tarde, o pai dele foi até o local do crime e acabou encontrando Fabiana em uma cova rasa, com a barriga aberta.