Mulher é presa tentando vender o filho por R$ 25 mil para pagar dívidas

Uma mulher foi presa tentando vender o seu filho, de 7 anos, em um shopping center de Yekaterinburgo (Rússia) pelo equivalente a R$ 25 mil.

As autoridades dizem que a mulher, chamada Nargiza, de 35 anos, anunciou o comércio on-line, alegando que precisava do dinheiro para pagar dívidas.

A russa foi detida depois que funcionários da Alternativa, uma instituição contra o tráfico humano, posaram como supostos compradores em resposta ao anúncio, contou o “Sun”.

O “negócio”, cuja data não foi revelada, seria selado na praça de alimentação do shopping. Nargiza trouxe o menino com ela e disse que ele “não se importava” de morar com uma nova família.

“Até o fim, esperávamos que fosse uma história inventada, que fosse uma piada estúpida de alguém ou uma fraude por dinheiro. No entanto, quando nosso pessoal, juntamente com o grupo de investigação do crime organizado, partiu para o ‘negócio’, testemunhamos o menino sendo vendido. Nargiza recebeu o dinheiro e deu a criança para uma pessoa que ela não conhecia”, disse um porta-voz da Alternativa.

Nargiza está no segundo casamento com um homem com quem tem dois filhos mais novos. O menino que ela tentou vender é do primeiro casamento. Na investigação, a russa afirmou que o atual marido “não gosta do menino”.

Após a prisão de Nargiza por tráfico humano, o menino foi encaminhado para uma assistente social. A russa pode ser condenada a até 10 anos de prisão.

A operação ocorreu em um momento em que autoridades da Rússia estão intensificando esforços contra a venda de crianças como escravas sexuais ou para o comércio de órgãos por quadrilhas com ramificações no exterior.