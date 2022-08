Mulher é vítima de racismo em shopping; agressora foi presa em flagrante

Uma mulher foi vítima de racismo dentro de um shopping em Santos, no litoral de São Paulo. A filha dela, Laila dos Santos, de 35 anos, contou ao g1, neste domingo (14), que estava com a mãe no momento em que uma mulher, de 34 anos, passou apontando com o dedo e falando em voz alta: “preto tem que morrer”. Indignada com a situação, Laila chamou a Polícia Militar e a mulher foi presa em flagrante por discriminação.

