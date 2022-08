Mulher trans mata amigo, assume identidade dele e rouba R$ 1 milhão

A Polícia Civil de São Paulo prendeu na segunda-feira (29/8), em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, uma mulher trans de 49 anos suspeita de ter matado o amigo, assumido a identidade dele e tomado posse dos bens da vítima.

Segundo a investigação, após o crime, Maryana Elisa Rimes Paulo teria movimentado cerca de R$ 1 milhão do patrimônio de Marcelo do Lago Limeira, por mais de um ano. Um suposto comparsa dela está foragido.

De acordo com a polícia, Maryana, que é cantora e maquiadora, teria conhecido Marcelo em festas. Os policiais descobriram que o homem vivia sozinho e tinha começado o processo para fazer a transição de gênero, porque também queria ser reconhecido como mulher.

De acordo com a polícia, Maryana, que é cantora e maquiadora, teria conhecido Marcelo em festas. Os policiais descobriram que o homem vivia sozinho e tinha começado o processo para fazer a transição de gênero, porque também queria ser reconhecido como mulher.

Marcelo recebia ajuda financeira de uma tia e tinha alguns imóveis alugados em nome dele. Em maio do ano passado, conforme informações levantadas pela polícia, ele fez a primeira cirurgia no rosto e, depois do procedimento, foi visto entrando em casa pela última vez. Na ocasião, Marcelo estaria com o rosto coberto, porque tinha feito uma plástica.

Logo depois, de acordo com a Polícia Civil, Maryana passou a morar na casa, para fingir que estava cuidando de Marcelo. No entanto, a investigação descobriu que ela matou o amigo dentro da residência com doses excessivas de remédios e colocou em prática o plano de assumir a identidade e os bens da vítima.