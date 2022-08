Multishow apresenta geoglifos do Acre em novo programa; imagens inéditas

A mais nova temporada do programa Lugar Incomum, do Multishow, estreia nesta segunda-feira (15).

A apresentadora Didi Wagner, que esteve no Acre, já traz no primeiro episódio um passeio de balão que fez na região para ver os famosos geoglifos do Acre.

“Incrível! Ao final do voo, rolou um piquenique com comidas típicas acreanas – e brinde com champanhe – com toda a equipe. Didimais!”, escreveu a artista em suas redes sociais.

O programa vai ao ar às 18h (horário de Brasília) e às 16h no horário local.

Novos geoglifos descobertos no Acre

No mês retrasado, durante um sobrevoo de rotina do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) a bordo do Harpia 04 à divisa do Acre com a Bolívia, foi possível visualizar novos grupos de desenhos milenares conhecidos como geoglifos numa região já conhecida por pesquisadores estudiosos destas construções antigas.

A missão foi conduzida pelo comandante Samir Rogério, tenente-coronel da Polícia Militar e coordenador de operações do Ciopaer, e na tripulação estavam o segundo-sargento da Polícia Militar Keury Souza, o primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros Militar Roger Johnny Filgueira, e o repórter fotográfico Diego Gurgel, partindo do hangar logo cedo, antes de amanhecer e se distanciando 80km em linha reta em direção à fronteira com o país vizinho, quando avistaram as primeiras formas geométricas dispostas em grupos.

Ao todo foram registrados três conjuntos de geoglifos próximos uns dos outros, circulares e quadrados, e “só foi possível enxergá-los graças à angulação acentuada dos raios solares da manhã, caso contrário seria praticamente impossível enxergá-los, pois seus barrancos não produziriam uma sombra”, afirmou Diego Gurgel.