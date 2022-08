Município do AC ocupa 2º lugar entre os que mais queimaram esta semana no país

O município de “Feijó aparece em segundo lugar na lista dos dez municípios brasileiros que mais queimaram nos últimos cinco dias”, a informação é da Organização Não-Governamental SOS Amazônia divulgada na última sexta-feira (26) a partir de dados do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

A nível estadual, o Acre está no 6º lugar entre os estados que mais queimaram no mês de agosto. Segundo a SOS Amazônia, entre os dias 1º e 26 de agosto, o Acre registrou 1.616 focos de calor, ficando atrás do Pará, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia e Maranhão.

Segundo dados do Inpe, nesse período, os municípios de Feijó e Tarauacá somaram um total de 874 focos de calor, sendo mais de 50% do total de todo o estado. “Os dados coletados no mês de agosto são preocupantes, considerando que setembro também é um mês crítico do verão amazônico, período de pouca chuva que favorece a incidência de queimadas”, explica a ONG em alerta feito por meio das redes sociais.