Mutirão Carcerário da Defensoria Pública atende mais 450 detentos em Cruzeiro do Sul

Mais de 450 detentos e detentas da Unidade Penitenciária Manoel Neri da Silva, localizada no município de Cruzeiro do Sul, foram atendidos no mutirão carcerário realizado pela Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), por meio da Execução Penal.

Durante os cinco dias de atendimento, realizado entre 15 e 19 de agosto, foram analisados os relatórios de situação processual executório de detentos e detentas no regime fechado, para avaliar a possibilidade de requerimento de benefícios como, progressão de regime, remição de pena, prisão domiciliar, atendimento médico, entre outros.

O defensor público, Rogério Pacheco, coordenador da ação explica que “O atendimento e a inspeção da Defensoria Pública visou levar não somente informações jurídicas sobre a sua situação processual dos assistidos, mas também verificar demandas relacionadas às condições estruturais da unidade e dos direitos dos reeducandos. Após esse atendimento foram verificadas as necessidades e demandas para posterior encaminhamentos”, disse o defensor.

Na oportunidade também, as defensoras públicas que atuam na unidade defensorial de Cruzeiro do Sul, Carolina Vecchi e Camila Albano participaram do atendimento jurídico e da inspeção nos pavilhões carcerários, a fim de verificar demandas relacionadas às condições estruturais da unidade e dos custodiados.

A equipe de atendimento foi composta pelas assistentes jurídicas da DPE, Gabriela Escurra e Bárbara Fontinele, pelo servidor do Setor de Transporte, Haron Marques e o estagiário, Rodrigo David.