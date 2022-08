Marcio Bittar (MDB) é o segundo candidato ao Governo a ter a candidatura deferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

O candidato recebeu 3.201.985,10 do fundo eleitoral do partido. Ele foi o último a lançar a candidatura após rompimento com o governador que concorre à reeleição, Gladson Cameli (Progressistas).

Até o momento, além de Bittar, apenas o candidato do PSD, senador licenciado Sérgio Petecão teve a candidatura deferida.