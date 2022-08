Na Expoacre: Fórum Empresarial reúne instituições para discutir desenvolvimento

O Painel Fórum de Desenvolvimento foi mais uma programação de sucesso dentro da Expoacre. No evento foi realizado o alinhamento das ações em andamento e pautas prioritárias do Fórum Empresarial, bem como apresentação do ambiente de negócios do Acre e do Conselho de Desenvolvimento do estado do Acre.

O encontro aconteceu nesta segunda-feira (1), no Auditório de Negócios do Parque de Exposição, das 17h às 19h. O fórum empresarial de inovação e desenvolvimento do acre organizou o evento em parceria com a Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) foi

O secretário da Fazenda, José Amarisio Freitas, disse que é importante não deixar as decisões somente nas mãos no executivo, “mas envolver todos os atores nas ações para o desenvolvimento do nosso estado, principalmente os investidores”.

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio/AC) e vice-presidente Financeiro da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Leandro Domingos, é importante que o Conselho discuta as leis que estão engessando e prejudicando o desenvolvimento do Acre.

“Buscamos ajudar o governo a trilhar novos caminhos e ajudar o empresariado. Acho que deveríamos ter uma câmara legislativa dentro do conselho para discutirmos as leis. Precisamos trabalhar para mudar determinadas situações”, comentou.

O presidente em exercício do Fórum e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (Faeac), Assuero Veronez, afirmou que a legislação ambiental do Acre dificulta os processos. A revisão de algumas legislações é fundamental, precisamos de uma nova lei”, disse.

