Na Regional Purus, segurança nas Eleições será reforçada, confirma juiz Fábio Farias

Em entrevista concedida à imprensa nesta quarta-feira (24), o juiz Fábio Farias, responsável pela 3ª Zona Eleitoral, discorreu sobre os preparativos para o pleito deste ano cujo o primeiro turno de votação ocorrerá no dia 2 de outubro. A 3ª zona engloba as cidades de Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus.

De acordo com ele, todas as medidas necessárias estão sendo tomadas. “O TRE e o TSE vem intensificando a forma de proceder, a organização do pleito. Foram diversas reuniões que aconteceram em Rio Branco e lá em Brasília, de forma que toda a logística, toda a preparação está sendo feita com bastante cuidado para que tudo saia conforme a constituição determina”, comentou.

Diferentemente do que ocorreu em 2018, neste ano a votação no Acre começa mais cedo, por isso, os eleitores precisam ficar atentos. O início se dará às 6 horas da manhã, com término às 15 horas. “Foi um pedido do TSE no sentido de que as eleições aqui no Acre ocorressem de forma concomitante. Nós éramos sempre o último a fazer a apuração, tinha até uma piada sem graça dizendo que o Brasil ficava esperando pelo Acre. Então, para se evitar algum problema na questão de logística e até mesmo das fake News, esse horário será uniformizado”, pontuou.

Fábio Farias ateve-se também à questão da segurança diante da existência das chamadas facções criminosas. Ele salientou que haverá reforço nesse quesito, onde estarão atuando homens do Exército Brasileiro, Polícia Federal e PRF, além da Polícia Civil e PM. “Infelizmente aqui no município temos a questão das facções e pode haver determinada ordem para se votar em A ou B, não só a questão de compra de votos em si, mas a questão da opressão do eleitor. No início de agosto tivemos uma reunião com representantes do exército, PF e demais órgãos de segurança e nós teremos aqui um reforço bastante acentuado. O exército já confirmou presença, PF também, teremos um reforço da PRF nas rodovias e acredito que essas eleições vão transcorrer dentro da normalidade tendo em vista esse reforço aqui que é muito bem vindo”, finalizou.

As Eleições em Sena Madureira sempre foram bastante acirradas, mas o juiz Fábio Farias tem vasta experiência na área em face de já ter trabalhado em pleitos passados.

Em Sena, ao menos oito candidatos disputam o cargo de deputado estadual. Já para federal são dois: Gehlen Diniz (PP) e Meire Serafim (UB).