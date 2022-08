“Não planejei isso, mas estou com a mesma força”, diz Mailza sobre ser vice de Gladson

A senadora Mailza Gomes aceitou o desafio de ser a pré-candidata a vice do governador Gladson Cameli na chapa majoritária.

A notícia foi dada durante a convenção do Progressistas, que acontece na noite desta sexta-feira (5), no teatro do Sesc, em Rio Branco.

SAIBA MAIS: Em convenção, Gladson lança Mailza como vice e Ney Amorim ao Senado

O evento é promovido no último dia do prazo dado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Estamos finalizando um ciclo para iniciar outro. Construímos tudo isso juntos e a minha missão sempre foi contribuir e trabalhar pelo meu Estado em todo esse tempo. Me dediquei ao máximo com compromisso e verdade. Trabalhei o quanto pude e consegui”, destacou.

“Hoje, firmando essa aliança com o governador Gladson Cameli, que foi um compromisso que fiz de lealdade, inicio uma nova caminhada e pronta para trabalhar. Não me planejei para ser vice, mas essa decisão não me diminui em nada. Continua com a mesma força, lutando pela população do Acr. Me sinto fortalecida e pronta”, finalizou.