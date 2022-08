Náuas Combat: oito lutas e briga por cinturões na ExpoJuruá

Uma das novidades desta edição será o confronto feminino entre as lutadoras Nathalia Monte e Crhis Silva na categoria 64kg. (Veja o card completo do evento no fim do texto)

– Nossa expectativa é que dê um público grande de, pelo menos, umas cinco mil pessoas e que o esporte continue sendo propagado (…) Fazia cinco anos que as mulheres não pisavam no octógono e essa novidade vai ser uma coisa que vai agregar bastante. Toda vez que as mulheres lutam a gente observa que o número de mulheres que procuram as artes marciais triplica – afirma o presidente do evento, Márcio Morais.

Os ingressos já estão à venda e custam 2kg de alimentos, que serão doados posteriormente pela organização em parceria com o Governo do Acre. Os bilhetes estão sendo vendidos na loja Cravo e Canela, em Cruzeiro do Sul.

O evento será realizado na Arena do Juruá, a partir das 19h, como uma das atrações do último dia da ExpoJuruá. A última edição do Náuas Combat foi promovida em maio deste ano.