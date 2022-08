Neném Almeida surpreende, agradece Gladson e elogia trabalho feito pelo Deracre

Crítico ferrenho da atual gestão estadual, o deputado estadual Neném Almeida (Podemos) surpreendeu ao tecer elogios ao governo de Gladson Cameli (Progressitas) durante seu discurso na Assembleia Legislativa do Acre, nesta terça-feira (16).

Nenem agradeceu ao presidente do Deracre, Petrônio Antunes, por atender uma indicação sua de melhorias na Via Chico Mendes.

“Eu critico quando é preciso, mas também quando tem algum benefício à população eu sou muito grato e venho aqui agradecer ao senhor governador através do Deracre, por atender nossa reivindicação na Via Chico Mendes”, disse Almeida ao afirmar que não pode ser injusto ou ingrato. “Se você ver a altura do asfalto lá, coisa que nunca fizeram lá está sendo feita. Então foi atendida a minha indicação e por isso, não posso deixar de agradecer”.

Neném aproveitou para pedir que a recuperação da ciclovia seja feita o mais rápido possível. “Eu era totalmente contrário à derrubada da ciclovia, mas temos que fazer do limão uma limonada e, por isso, peço que concluam o mais rápido possível”.