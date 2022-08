Nicolau mostra sua força no Juruá e reúne milhares no lançamento da candidatura em CZS

A multidão que lotou o ginásio da AABB em Cruzeiro do Sul na noite de sábado (27) para prestigiar o lançamento da candidatura do atual presidente da Assembléia Legislativa, Nicolau Júnior, mostrou que no Juruá a campanha está consolidada.

Militantes vieram dos ramais, das comunidades e dos bairros da segunda maior cidade do Acre, para ratificar a força que Nicolau Júnior tem na cidade em que nasceu. Dificilmente outro ato nessa campanha vai superar o que fizeram os apoiadores do deputado, que busca a reeleição.

Ao lado do governador Gladson Cameli, do prefeito Zequinha Lima, do candidato ao senado Ney Amorim, da candidata a vice, Mailza Gomes e do candidato a federal Zezinho Barbary, Nicolau lançou oficialmente sua candidatura no Juruá.

“Eu estou muito orgulhoso da militância que temos aqui. Sair de casa num sábado à noite para estar aqui é só pra quem ainda acredita na política. Minha felicidade se junta a minha esperança e meu coração me diz que o povo vai nos dar mais uma oportunidade. Obrigado minha gente”, disse Nicolau.

Zequinha- prefeito de CZS

“Se hoje eu sou o gestor dessa cidade, eu devo isso ao Nicolau. Foi ele quem acreditou na minha candidatura lá atrás e deu certo. Então agora é o momento de retribuir e quero me colocar aqui como um cabo eleitoral que vai pra rua pedir votos porque você merece voltar para a Assembleia. Foi o deputado que mais ajudou o Juruá, e sendo reeleito vai continuar ajudando”.

Mailza Gomes- senadora e candidata a vice-governadora

“ Eu estou vendo aqui hoje o quanto a população do Juruá é grata a você Nicolau, que festa linda. Não tenho dúvidas que você, pelo que vem fazendo, será outra vez, nosso deputado estadual”.

Ney Amorim- candidato ao Senado

“Meu irmão, Deus te abençoe nessa caminhada, porque você merece ser reeleito. Você fez um evento ontem em Rio Branco e hoje está fazendo essa loucura aqui. Você vai ser o deputado mais votado, eu não tenho dúvidas, porque por onde tenho passado, tem gente pedindo votos pra você”.

Lurdinha Lima- primeira-dama

“O Nicolau abraçou nossa gestão e tem sido um parceiro que todo prefeito gostaria de ter. Obrigado Nicolau e fique certo que aqui não vai faltar empenho para fazer com que você volte reeleito para a Aleac”.

Gladson Cameli – governador

“Povo do Juruá, eu preciso do Nicolau Júnior novamente na Casa do Povo. Pouca gente sabe, mas foi ele quem articulou e conseguiu o dinheiro para diminuir a fila das cirurgias. Sem o trabalho dele o governo não teria avançado como avançamos. Quero fazer um apelo a vocês: reelejam o Nicolau. Aqueles que não têm candidato a estadual, votem nele. Porque não me abandonou um minuto. Eu preciso desse moço deputado outra vez”.