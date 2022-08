Nicole Bahls põe o corpo pra jogo com biquíni rosa; veja foto

Ela não para! Nicole Bahls, influenciadora digital, apresentadora e musa fitness, animou a quarta-feira (17) fria de seus fãs. A musa apostou em um boné rosa, justamente para combinar com seu biquíni mais do que minimalista.

“Oi, meninas! Hoje é dia de decisão na Pixbet! Já sabe quem vai classificar na Copa do Brasil? Bora apostar na Pixbet porque é sucesso”, escreveu na legenda da publicação. Nas imagens deslumbrantes, Nicole Bahls aposta em um biquíni rosa bem minimalista e, claro, uma canga chamativa.

“Acho que tem um saindo… Linda”, brincou um fã no campo de comentários. “Já leio o “oi meninas” na voz dela”, apontou mais uma. “Como um homem não valoriza uma mulher assim? O mundo tá perdido”, desabafou um terceiro.

Gente como a gente! Nicole Bahls revela que não confia em quem não gosta de animais

Durante entrevista cedida à revista Casa e Jardim, a influenciadora digital e modelo, Nicole Bahls, mostrou que é como todos nós e revelou que sente uma energia ruim de quem não gosta de animais.

“Sempre convivi com bichos. Minha mãe me ensinou a cuidar e amá-los quando eu era muito pequena. Não consigo me imaginar abrindo a porta de casa e não receber o abraço deles, o mais puro que pode existir”, disse Nicole Bahls.

“Não sinto energia boa em quem não gosta de animais. Eles são indefesos e só querem dar amor”, avisou a musa.