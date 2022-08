No AC, quase 500 servidores da Secretaria de Educação podem ficar sem salário

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) publicou na edição do Diário Ofical (DOE) desta terça-feira (9) um edital de notificação aos servidores públicos da pasta.

O assunto é: pendências na atualização cadastral presencial de 2022.

Os servidores relacionados devem comparecer, impreterivelmente, até o dia 15 (quinze) de agosto de 2022, à Coordenação de Vida Funcional/SEE ou na Representação da SEE de seu respectivo município, para cumprimento da obrigação, sob pena de bloqueio dos vencimentos, conforme disposto no decreto.

“Salientamos que, de acordo com o decreto, o prazo para conclusão do recadastramento dos servidores nascidos no mês de Julho foi de 1 a 31 de Julho de 2022. Em caso de bloqueio dos vencimentos, estes serão referentes ao mês de SETEMBRO/2022, obedecendo ao calendário de Folha de Pagamento do Governo do Estado do Acre”, diz um trecho da notificação.

Confira a lista de servidores:

SEE