No aniversário do pai, Gladson presta homenagem ao patriarca da família Cameli

O governador Gladson Cameli utilizou suas redes sociais na manhã desta quinta-feira (11) para prestar uma homenagem ao patriarca de sua família, o empresário Eládio Cameli, seu pai, que está aniversariando hoje. “Desde pequeno, estar com meu pai é algo que não tem preço. Todos os dias ao lado dele são especiais, porém, hoje é muito mais, pois meu pai Eládio completa mais um ano de vida ao nosso lado”, escreveu o governador.

“Pai, neste dia quero te agradecer por todo apoio, cuidado e amor. Obrigado pela parceria e um feliz aniversário. Que Deus te abençoe, proteja e lhe dê muitos anos de vida. Te amo meu pai!”, acrescentou.

Eládio Cameli, o mais novo de uma família de três irmãos, que incluía Francisco e Orleir Cameli, mais velhos que Eládio, já morreram e é agora o substituto do empresário Marmude Cameli, seu pai, na condução da família.

A família Cameli é uma das mais tradicionais er numerosas do Vale do Juruá, no interior do Acre.