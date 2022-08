Nocaute relâmpago em luta de boxe gera polêmica; VÍDEO

Um nocaute durante ume vento de boxe realizado na Califórnia, nos Estados Unidos, dividiu opiniões e gerou polêmica. No último final de semana, Ruben Torres foi bastante criticado nas redes sociais depois de nocautear seu oponente, Cristian Baez, momentos após o toque de luvas, gesto de respeito entre os lutadores realizado no início do combate.

O nocaute ocorreu no início do sétimo assalto. Durante a luta, os dois chegaram a cair por conta de golpes do oponente. Até que Torres resolveu aplicar um gancho de esquerda logo no início do round.