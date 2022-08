Noite Gospel da Expoacre arrecadou quase 2 toneladas de alimentos, diz organização

Com apresentação da cantora evangélica Bruna Carla, a Noite Gospel na Expoacre arrastou milhares de pessoas para a Arena de Shows Amilton Brito na noite de quinta-feira, 4. Cerca de duas toneladas de alimentos foram arrecadadas, segundo a organização.

O evento foi organizado pela Associação dos Ministros do Evangelho do Acre (Ameacre), com o apoio do Estado.

Alexandre Martins participou do show e fez questão de levar alguns quilos de alimento. “Trouxe alimentos para ajudar outras pessoas”, frisou.

O último grande evento gospel na Expoacre havia sido realizado em 2018. Os evangélicos estavam ansiosos pela atração nacional Bruna Karla.

Rosiane Vieira compareceu com o marido e as filhas. “É um evento para toda a família. Esperávamos um show assim na Expoacre”, relatou.

A amazonense Gabriele Menegotto está morando no Acre desde 2015 e ainda não havia comparecido a um show evangélico na Expoacre: “Amo a Bruna Karla. Fiquei feliz quando soube que seria ela e não poderia deixar de vir”.

O pastor Evercley Melo, da organização do evento, garante que a noite superou as expectativas. “Tivemos uma noite mais que especial, abençoada”, disse.

Melo explicou que os alimentos arrecadados serão organizados em cestas e doados a famílias carentes de Rio Branco a partir da próxima semana.