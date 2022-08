Nome forte na disputa, sargento Oséias Silva cumpre agenda no interior

Na última semana de Julho o pré candidato a deputado estadual Oséias Silva que é um nome forte na PM e na área comunitária, cumpriu agenda em Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul, Mancio Lima, Rodrigues Alves e Marechal Thaumaturgo.

Nas eleições de 2020 foi o candidato mais votado no meio de sua corporação militar, ficando fora de uma vaga na câmara de vereadores por poucos votos, agora aposta em aumentar suas bases políticas pelo interior, onde tem raízes e bons aliados do meio político. Ele tem experiência como ex-líder comunitário do bairro 6 de agosto, ex-presidente do Movimento Comunitário de Rio Branco e está construindo suas principais propostas com base nas bandeiras da segurança, família, luta comunitária, juventude e esporte comunitário.

O movimento em suas redes sociais é grande, onde é mostrado a rotina e características do então pré candidato que já foi em todas as regionais do estado e concentra forças na capital, Tarauacá e regional do Juruá.