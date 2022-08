“Nós vamos alegrar o Acre de novo”, diz Jorge Viana durante caminhada na Baixada da Sobral

Os candidatos ao governo do Acre, Jorge Viana (PT) e Marcus Alexandre (PT), participaram de uma caminhada, na tarde desta terça-feira (30/08), na Baixada da Sobral, em Rio Branco. Ao longo do trajeto, candidatos conversaram com eleitores e cumprimentaram os moradores que assistiam à grande caminhada que se formou ao longo da Estrada da Sobral.

Centenas de apoiadores acompanharam o ato que seguiu até o Mercado Luiz Galvez. Durante o trajeto, Jorge Viana lamentou a atual situação de abandono que o bairro se encontra e lembrou que, enquanto governador e Marcus Alexandre prefeito, grandes obras de infraestrutura, escolas , creches e unidades de saúde foram inauguradas beneficiando os moradores da Baixada da Sobral.

O candidato Jorge Viana ainda garantiu que, se eleito, fará novos investimentos para melhorar a qualidade de vida dos moradores da região. “Nós vamos alegrar o Acre de novo. O acreano vai cantar seu hino, erguer sua bandeira, porque vai ter governo cuidando do povo. É isso que eu e Marcus Alexandre vamos fazer com a nossa senadora Nazaré”, garantiu o ex-governador.