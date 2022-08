Nota de R$ 100 podem valer mais de R$ 4.000,00; confira aas características e se você tem uma

Os colecionadores estão espalhados por todo o mundo. Eles escolhem os mais diversos objetivos para formar um conjunto de peças raras. No Brasil, os que mais se destacam são as pessoas que buscam por notas e moedas antigas não só do país como também estrangeiras.

Elas são chamadas de numismatas. Em seu grupo de objetos, buscam reunir os modelos mais raros de todos os já criados no país e no mundo. Atualmente, um deles pode valer muito dinheiro. Colecionadores de moedas e notas Mesmo que muitas pessoas pensem que esses colecionadores buscam apenas as moedas, alguns deles podem pagar altos valores por notas relativamente recentes. Porém, é importante entender que nem todos os valores podem ser vendidos por altos preços. Na realidade existem diversas características consideradas na hora de analisar uma nota ou moeda e verificar qual seu preço. Dentre os modelos mais procurados pelos colecionadores está uma rara nota de R$ 100. Isso porque ela possui um erro de fabricação que pode diferenciá-la das demais notas que estão em circulação. Vale destacar que a cédula em destaque é bastante antiga e é integrante da primeira “família” do real no Brasil.