Nova varíola: Saúde divulga métodos de prevenção em campanha nacional

O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira a campanha de prevenção à varíola dos macacos , também chamada de monkeypox. A ação, que traz as principais formas de transmissão, os sintomas e a forma de prevenção, será veiculada em televisão, rádio, internet e nas ruas.

A campanha mostra que a principal forma de prevenção é evitar contato com infectados ou objetos contaminados. Porém, o período de incubação do vírus é de cinco a 21 dias, durante o qual é possível haver transmissão. Além disso, apresenta que o contágio ocorre, sobretudo, pelo contato físico pele a pele com lesões ou fluidos corporais. Entre os sintomas, figuram as erupções cutâneas, febre, inchaço dos gânglios (adenomegalia), dor no corpo, exaustão e calafrios.

“A maior prevenção é a informação correta, da forma de contágio dessa doença”, disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.