Novo espaço cultural entregue pelo Estado reúne entretenimento e geração de renda durante o Festival do Açaí

Iniciou-se na última sexta-feira (12) a 23ª edição do Festival do Açaí, uma das maiores festas culturais do Acre. O tradicional evento acontece no novo centro de eventos de Feijó, entre os dias 12 e 14 de agosto.

O espaço utilizado para a festa foi construído pelo Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), com o investimento de R$ 3,5 milhões, fruto de recursos próprios, e tem como objetivo garantir um espaço cultural com estrutura adequada e moderna à população.

“O centro de eventos possui mais de 500 metros de extensão e é a sede deste lindo evento, que vai gerar renda e emprego para esse município”, frisou o titular da Seinfra, Cirleudo Alencar.

O prefeito de Feijó, Kiefer Cavalcante, agradeceu o Estado e falou sobre o festival.

“Vimos a alegria da população com os shows. O Festival do Açaí é um evento para as famílias e todos os empreendedores, traz cultura e desenvolve o comércio local”, destacou.

Além dos ambientes para as feiras de comidas típicas, brinquedos e artesanatos locais, o centro conta com um espaço exclusivo para shows.

Jocinélio Braga, de 48 anos, levou a família e aproveitou o novo espaço.

“Aproveitei o festival para trazer os filhos, e hoje vou assistir ao príncipe dos teclados, o Zezo”, contou, na noite deste sábado (13).

“Eu trabalhava no seringal e consegui o meu carrinho de vendas e esse espaço na feira. O novo centro de eventos também é muito bom, grande, mais pessoas podem trabalhar na feira”, é o relato de José Monteiro, 56 anos.