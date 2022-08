Novos equipamentos oferecem mais conforto e tecnologia na clínica Suzy Aragão

Equipamentos ainda mais confortáveis e com tecnologia de ponta, é o que a clínica Suzy Aragão está oferencendo aos seus clientes em Feijó e também na capital Rio Branco. São espaços aconchegantes e pensados para quem está em busca de saúde e principalmente de resultados.

Em parceria com duas marcas bem conceituadas no mercado do Pilates, a New Face e Meta Life, a Clínica Suzy Aragão tem avançado no quesito profissionalismo e tecnologia.

“Nós sempre trabalhamos com equipamentos da Meta Life, com execelente qualidade. E neste mês de agosto adquirimos novos aparelhos, desta vez da New Face”, explicou a fisioterapeuta e proprietária da clínica, Suzy Aragão.

Trabalhar com marcas bem conceituadas no mercado do Pilates, que oferecem segurança, conforto e estabilidade na execução dos movimentos, é apenas um dos diferenciais da Suzy Aragão. O atendimento é um dos destaques da empresa, que tem conquistado clientes na captital e também na região de Feijó.

“Temos a mesma estrutura nas duas lojas. Os equipamentos novos são encontrados tanto em Rio Branco como no interior do estado. Temos a missão de cuidar da saúde e oferecer o melhor aos nossos clientes, tanto conceitos quanto equipamentos e tecnologia de ponta”, completou Suzy.

📞99281-5110

📍Feijó- Acre

Avenida Plácido de Castro, 653- Centro