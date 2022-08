Novos profissionais recompõem efetivo da Polícia Militar no interior do Acre

Como parte do planejamento estratégico desenvolvido e amplamente debatido pelo comando da Polícia Militar do Acre (PMAC), ao longo deste ano, os 93 policiais militares formados no último dia 29 de julho, souberam nesta quinta-feira, 11, seus locais de lotação. A reunião ocorreu no auditório do Colégio Militar Estadual Tiradentes (CMET).

Em meio a uma reposição da perda de efetivo, que afeta todas as unidades da PMAC, mas de forma mais acentuada os batalhões do interior do estado, seja devido os inúmeros pedidos de Reserva Remunerada (passagem para inatividade) ou retorno de militares para sua cidade de origem, a distribuição atende a um estudo técnico realizado pela corporação e a um anseio antigo da instituição.

A primeira turma de 190 policiais militares do Cadastro de Reserva referente ao certame de 2017, formada no dia 25 de maio de 2022, preencheu em sua maioria os quadros de reposição de efetivo das unidades de área da capital e especializadas. Desde então, os soldados já tem reforçado o policiamento ostensivo nas ruas de Rio Branco, por meio das variadas formas de atuação policial.

O comandante-geral, coronel Luciano Dias Fonseca, esteve pessoalmente à frente do estudo técnico e das reuniões a respeito do tema. Para ele, a reposição de efetivo atende as quatro microrregiões do interior. “Essa semana a Polícia Militar estará continuando a reposição de policiais militares utilizando a convocação do cadastro de reserva. Dessa vez a reposição ocorrerá para suprir a defasagem do efetivo das regionais do Alto Acre, Juruá, Tarauacá/Envira e Purus, suprindo, assim, os batalhões do interior do estado”, disse.

Entusiasmado, o agora soldado Antônio Ambrósio, natural de Rodrigues Alves, terá a oportunidade de voltar para sua cidade natal como policial militar. “É um sentimento de alegria, pois durante esses nove meses de curso, com muita luta e batalha, eu desde o início estudei para voltar para minha casa, pois foi lá onde eu morei e lá onde eu quero servir meu estado, servir minha polícia”.