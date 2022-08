“O Acre precisa de um governo sem corrupção”, diz Mara em evento com militância

A candidata do MDB ao governo, deputada federal Mara Rocha participou na noite dessa quinta-feira, 18, no buffer Afa Jardim do lançamento oficial das candidaturas majoritárias de sua coligação. Ao lado da deputada federal, Jéssica Sales, do vice-governador Major Rocha, do candidato a vice-governador Fernando Zamora e da candidata ao Senado Márcia Bittar e demais candidatos da aliança, Mara disse que o povo do Acre precisa de um governo sem corrupção, com compromisso de aplicar bem os recursos públicos para melhorar a saúde, educação e o setor produtivo do Estado.

A festa começou com a militância cantando o jingle oficial da campanha. Os filiados dos partidos da coligação tomaram de conta do local do evento e com suas bandeiras também pronunciavam em voz alta o nome de Mara e Márcia.

Márcia Bittar que chegou primeiro ao local recepcionou Mara e Fernando Zamora e foram abraçados por todos os militantes, que estarão no dia a dia acompanhando a programação da campanha.

Em seu discurso, Mara disse que o Acre precisa ser governando com seriedade, com planejamento para que os recursos públicos sejam aplicados de forma correta. “Tenho conversado com a população, que deseja um governo sem corrupção, com compromisso de aplicar bem os recursos públicos para melhorar a saúde, educação e o setor produtivo do Estado. Em nosso governo vamos priorizar a responsabilidade na administração pública e valorizar nossos servidores”, destacou Mara.

Mara agradeceu todos os seus candidatos a deputados federais e estaduais do PSC, MDB, PRTB, Republicano e PL.