Obreiro de igreja mata esposa e limpa facão em bíblia

Uma mulher foi assassinada com golpes de facão nesta sexta-feira (26/8) em Campina Grande, no Agreste da Paraíba. O crime aconteceu na Rua Maximiano Machado, bairro do José Pinheiro. A vítima foi identificada como Juliete Alves da Silva, de 32 anos. De acordo com a Polícia Militar do estado, o principal suspeito pelo crime é o marido, obreiro de uma igreja evangélica.

A delegada da Polícia Civil, Elisabeth Beckman, afirmou que o assassinato aconteceu por volta de 4h30. Após o crime, o homem limpou a arma usada para matar a esposa em uma Bíblia, declarou a delegada: “Eles têm várias Bíblias abertas dentro de casa, e ele limpa [a arma do crime] em um capítulo da Bíblia logo após cometer o crime, no Salmo 102”, disse a investigadora em entrevista exibida pela TV Paraíba.

Conforme a delegada, a vítima foi encontrada com muitos ferimentos.

“A parte de trás da cabeça estava muito aberta. Só o rosto íntegro, mas o restante muito machucado”

A PM, cuja base fica a cerca de 200 metros do local do crime, foi acionada por vizinhos após uma filha do casal, de 13 anos, denunciar a morte da mãe. Diligências foram iniciadas para localizar o suspeito, mas até as 7h30 ele não havia sido preso.

De acordo com amigos do casal, o crime foi motivado por ciúmes. O agressor teria demonstrado mudança no comportamento durante os últimos dias. Além dos filhos, a vítima ainda cuidava dos sobrinhos do suspeito.

Denuncie

Se você sofre ou presenciou algum tipo de violência contra as mulheres, denuncie. Em caso de emergência, a mulher ou alguém que presencie alguma agressão, pode pedir ajuda por meio do telefone 190, da Polícia Militar.

Na Paraíba, as denúncias podem ser feitas também em qualquer uma das Delegacias da Mulher (Deam) espalhadas em todas as regiões, além do plantão 24 horas na Deam Sul de João Pessoa, que funciona na Central de Polícia.