Observatório dos astros chama atenção de visitantes da Expoacre

Quer ver a lua de pertinho? Vem pra Expoacre! As pessoas estão fazendo fila pra observar os astros no stand do Instituto Federal do Acre (Ifac). Dá pra ver Júpter, Saturno e muito mais no observatório dos corpos celestes.

Outros projetos também estão chamando a atenção, principalmente das crianças e jovens. Estudantes e professores dos cursos de licenciatura em Física e Zootecnia do Ifac no município de Sena Madureira estão divulgando as ações.

“A gente está com muitos projetos interessantes, a exemplo do observatório dos corpos celestes, mas os visitantes podem apreciar novidades da ciência e tudo apresentado pelos estudantes, com supervisão dos professores”, disse o coordenador do curso de Física, Fábio Soares.

A coordenadora do curso de Zootecnia, Danielle Almeida também apresenta novidades. O stand do Ifac fica na entrada do espaço Caminhos do Agro, que nesta edição de 2022 traz muita novidade, no amplo espaço que agrada a toda família.