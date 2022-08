Olhos de zumbi: Jovem quase fica cega após fazer extensão de cílios; FOTOS

Haley Fetzer, de 17 anos, disse ter ficado com “olhos de zumbi” depois de ter feito um procedimento de extensão de cílios. De acordo com a garçonete, que mora em Ohio, nos Estados Unidos, uma reação alérgica deixou a região vermelha e expelindo muito muco.

Haley afirmou ter preferido ficar em casa durante as últimas semanas. A jovem alegou ter medo de assustar crianças na rua, tamanho o impacto negativo da intervenção estética. O procedimento teria sido realizado no mês de julho, e as imagens deixaram muita gente assustada.