Pacto Brutal: esposa de Guilherme de Pádua se desespera após repercussão da série na HBO Max

A série documental foi produzida por Tatiana Issa e Guto Barra e mostra os dolorosos relatos da mãe de Daniella, Glória Perez, famosa novelista brasileira.Juliana Lacerda, atual esposa de Guilherme de Pádua, desabafou nas suas redes sociais sobre como é ter novamente repercussão no crime cometido pelo marido.

Ela relatou que vem recebendo ataques e ameaças na web, e aproveitou para reclamar da repercussão da série

“Gente, tem tantas mensagens lá no meu direct, mas a maioria dessas mensagens, são mensagens de xingamento. Quando eu quero visualizar as mensagens boas, as pessoas orando por mim, desejando o meu bem, pessoas até me aconselhando porque tem sido muito bom para mim nesse momento, me trazendo paz, conforto, porque não está sendo fácil”.

Juliana também revelou que não vai dar atenção para o ódio que vem recebendo no Instagram.

“Não adianta entrar no meu direct porque eu não vou responder essas mensagens e não vou visualizar. Vai ser ruim para quem mandar”.