“Pagamos dívidas, salários em dia e rescisões”, diz Gladson para trabalhadores

O primeiro compromisso de campanha do governador Gladson Cameli, candidato à reeleição pelo Progressistas (PP), foi com empresários e trabalhadores do setor produtivo do Acre. O encontro aconteceu nesta quarta-feira, 24, no Distrito Industrial de Rio Branco.

Diante da plateia de 140 funcionários e 12 empresários do ramo moveleiro da capital, Gladson expôs, orgulhosamente, o balanço de seu governo, que teve a pandemia como maior desafio.

“Quero trazer números para vocês, que muitos neste momento fazem questão de esquecer. No nosso governo, pagamos R$ 4 bilhões de dívidas da gestão passada, salários em dia e rescisões. Além disso, apesar das dificuldades impostas pela pandemia, não perdemos tempo e trabalhamos duro para salvar o maior número de vidas possível”, destacou o governador.

Cameli reforçou o compromisso com a geração de empregos na sua próxima gestão. “Muito coisa ainda precisa ser feita, por isso, nos próximos quatro anos vamos incentivar o comércio, a indústria, o Agronegócio e demais setores que trazem oportunidades para o nosso estado. Quero transformar o Acre numa terra de oportunidades”, ratificou.

Também se fizeram presentes na reunião o candidato ao senado pela Coligacão Avançar para Fazer Mais, Ney Amorim, o candidato a deputado estadual, Nicolau Júnior, e os candidatos a deputado federal, José Adriano e Normando Sales.