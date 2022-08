Uma briga familiar neste domingo (14), data de comemoração do Dia dos Pais, terminou com a morte de um jovem no bairro Engenho Nogueira, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar,o acusado do crime é o pai da vítima.

Luiz Fernando Avelar Braga completava 25 anos e passava o domingo com a família, mas se desentendeu com o pai depois de exigir dinheiro da avó, de 78 anos, para comprar drogas.