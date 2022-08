Pais são convidados a atualizar carteira de vacinação dos filhos neste sábado e domingo

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie), realizará no sábado e domingo, 20 e 21, mais uma ação da campanha nacional de imunização contra a poliomielite e de multivacinação, que ocorre a nível nacional.

O público-alvo são crianças de um a cinco anos de idade e adolescentes menores de 15 anos que precisem atualizar as carteiras de vacinação contra diversas doenças.

Os pais ou responsáveis devem se dirigir ao Crie, das 9h às 15h, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 595, bairro Bosque, em Rio Branco, com os documentos de identificação e carteirinha dos filhos.

“Convidamos os pais ou responsáveis a procurarem as unidades de saúde do seu município para verificar se sua criança ou adolescente está precisando de alguma vacina naquele momento”, informou a responsável pelo Crie, Daíla Timbó.

O Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde disponibilizará todas as vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com foco na poliomielite. Iniciada na última segunda-feira, 8, em todo o país, a campanha tem como meta vacinar 95% das crianças em todos os municípios.