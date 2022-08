Para economizar, Fernanda Hassem determina expediente corrido na Prefeitura de Brasileia

Foi divulgado no Diário Oficial desta quinta-feira (11) um decreto assinado pela prefeita Fernanda Hassem que determina que o horário de expediente administrativo do Poder Executivo Municipal, a partir do dia 08 de agosto de 2022, será em horário corrido, das 7h às 13h.

“Considerando a necessidade de assegurar os princípios da economicidade e eficiência dos serviços oferecidos pelo Poder Público Municipal; Considerando a necessidade de adoção de medidas que visam a redução de despesas nos setores municipais, em razão da queda nos repasses direcionados ao município”, diz trecho da publicação que justifica a decisão.

O decreto diz ainda que “ficam os secretários municipais e as demais autoridades da administração pública municipal, autorizados a convocar servidores para o expediente normal, conforme necessidade de serviço”.

O horário não se aplica aos setores considerados serviços públicos essenciais.