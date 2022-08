Para reduzir despesas e gastos, prefeitura no AC decide mudar horário de expediente

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, publicou no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (22), o decreto que estabelece a redução do horário de expediente na administração pública do município.

A justificativa é que esta redução proporciona economia significativa à administração pública. Para isso, o expediente passará a ser corrido, das 07h às 13h.

“O trabalho executado por servidores em serviço de urgência ou necessidades indispensáveis, especialmente os serviços de saúde, coleta de lixo, iluminação pública, cemitérios ou outros a critério de cada Secretaria. Ficam os secretários municipais autorizados a convocar os servidores para expediente normal por necessidade do serviço público, dispensando a respectiva compensação dos servidores que eventualmente vierem cumprir horário nesse período”, diz texto.

Os serviços de limpeza pública e os oferecidos nas Unidades Básicas de Saúde deverão funcionar em horário normal, ou seja, das 07h às 12h e das 14h às 17h.

O decreto tem validade até o dia 31 de janeiro de 2023.