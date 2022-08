Parceria garante pavimentação na Avenida Rio Juruá em Cruzeiro do Sul

O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, anunciou nesta sexta-feira, 12, o início das obras de pavimentação na Avenida Rio Juruá, no Bairro Miritizal II, no Segundo Distrito da cidade.

O gestor da Seinfra, Cirleudo Alencar, junto à equipe de engenharia, realizou uma visita técnica ao local antes das máquinas começarem a operação para implantar o asfalto na via, que possui mais de um quilômetro de extensão.

“Faremos a pavimentação asfáltica, com interligações, atendendo totalmente os moradores. A demanda vem da Associação dos Moradores. Escutamos a ponta, as pessoas que utilizam a infraestrutura”, ressaltou Alencar.

O presidente da Associação dos Moradores do Miritizal II, Lourenço de Jesus, afirmou que a obra irá beneficiar mais de duas mil famílias que trafegam pela região.

“O Estado se sensibilizou com a situação do nosso bairro. Estamos satisfeitos em receber essa notícia do secretário Cirleudo Alencar e anunciá-la para alegrar às mais de duas mil famílias que serão contempladas”, frisou.