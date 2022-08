Patrícia Pillar reage a bolsonarista: ‘Você tem advogado? É bom arranjar um’

“Ao ladrão alcoólatra, ao Ciro que bate em mulher, ao Novo Vida louca, a Senadora Traíra e a Tebet Oportunista: deixem a condução do país com os adultos. Vcs são repugnantes!”

Nesta segunda-feira, Patrícia Pillar compartilhou uma carta aberta em seu Twitter devido à repercussão de um comentário de Jair Bolsonaro (PL) após uma fala do pedestista no debate transmitido pela Band no último domingo. Na TV, o atual presidente disse: “Você falou que a função mais importante da sua esposa era dormir contigo. Pelo amor de Deus, Ciro, peça desculpas aí também”. Leia o que a atriz escreveu:

– Há 20 anos, Ciro Gomes, meu ex-marido, disse uma frase infeliz em entrevista e imediatamente me pediu desculpas, que foram aceitas já naquela época. A partir dessa entrevista, adversários sem caráter criaram uma mentira sórdida sobre uma agressão que nunca aconteceu. Quem insistir em disseminar essa fake news perversa sofrerá as devidas medidas judiciais. Quem tenta obter vantagens a partir da história pessoal de uma mulher, desconsiderando o que ela mesma diz, está desrespeitando todas as mulheres. Por fim, minha solidariedade a todas as outras mulheres já desrespeitadas por Bolsonaro, como a jornalista Vera Magalhães no debate na Band. Portanto, Ciro não me deve absolutamente nada, e até hoje tenho por ele grande admiração e respeito. E por acreditar em seu projeto para o futuro do Brasil, terá meu voto.